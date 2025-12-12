Weihnachten steht vor der Tür und damit auch der alljährliche Ferienverkehr. Die Autobahn GmbH gibt einen Überblick, wann und wo mit viel Verkehr zu rechnen ist.

Vor allem am Wochenende vor Weihnachten kann es voll werden auf den Autobahnen. (Archivbild)

Berlin - Die Autobahn GmbH rechnet auch in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit vollen Autobahnen ab kommenden Freitag (19. Dezember). Das Verkehrsaufkommen sei in den Weihnachtsferien zwar geringer als in den Hauptreisezeiten im Frühjahr oder Sommer, hieß es in einer Mitteilung. Durch den nahezu gleichzeitigen Ferienbeginn und -schluss in vielen Bundesländern konzentriere sich der Verkehr jedoch auf einen kurzen Zeitraum.

Kaum Verkehr an Weihnachten

In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Ferien am 22. Dezember. Der Höhepunkt der Reisewelle werde bereits am kommenden Freitag erwartet. An den Tag beginne der Reiseverkehr voraussichtlich nach Schulschluss und treffe auf den abendlichen Berufsverkehr, was die Staugefahr deutlich erhöhe. Auch am Samstag gebe es noch viel Verkehr, da viele weitere Reisende in den Kurzurlaub starten. Am Sonntag entspanne sich die Lage leicht.

Laut Erfahrungen aus den Vorjahren werde es an den Weihnachtsfeiertagen auf den Autobahnen größtenteils ruhig zugehen. An Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag werde mit keinen größeren Staus gerechnet. Eine spürbare Zunahme des Reiseverkehrs sei am 27. Dezember zu erwarten, da viele die Zeit zwischen den Feiertagen für Besuche bei Familie und Freunden nutzen. Der Rückreiseverkehr setze mit dem neuen Jahr ein.

Staurisikokarte

Die Autoahn GmbH rät dazu, sich vorab über mögliche Einschränkungen zu informieren und hat für den Zeitraum vom 15. Dezember bis 11. Januar eine Karte erstellt, auf denen Baustellen und der Reiseverkehr für ein erhöhtes Staurisiko sorgen können.

In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kann es demnach unter anderem auf der A2, der A10, der A11, der A19 und Teilen der A20 zu Verzögerungen kommen. Die Karte ist im Internet unter www.autobahn.de zu finden.