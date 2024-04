Berlin - Nach einem Jahr Schwarz-Rot sieht Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner die Koalition auf einem guten Weg. „Die Richtung stimmt“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag vor Journalisten. CDU und SPD hätten gemeinsam schon etliche Vorhaben umgesetzt oder auf den Weg gebracht. „Wir sind uns aber auch einig, dass noch einige Arbeit vor uns liegt.“

Wegner lobte das Miteinander beider Regierungspartner. „Wir arbeiten in dieser Koalition nicht gegeneinander, sondern miteinander“, sagte er. Es gebe keinen ideologischen Streit auf offener Bühne, sondern ein gemeinsames Arbeiten an Lösungen für Berlin. „Wenn wir diesen Weg weitergehen, bin ich ganz sicher, dass Menschen wieder mehr Vertrauen in die Politik gewinnen“, so Wegner. Er verspüre, dass sich die Stimmung in der Stadt bereits zum positiven verändert habe.

Der schwarz-rote Senat hatte seine Arbeit am 27. April 2023 aufgenommen.