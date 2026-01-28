Festlicher Empfang im Roten Rathaus: Warum Berlins Regierungschef Wegner für den Bundespräsidenten ein Dinner ausrichtet.

Kai Wegner hat Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender ins Rote Rathaus eingeladen.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Abendessen ausgerichtet. Anlass für das festliche Mahl im Roten Rathaus war der 70. Geburtstag des Staatsoberhaupts am 5. Januar, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Demnach sprechen Berlins Regierende Bürgermeister traditionell solche Einladungen zu runden Geburtstagen von Ehrenbürgern aus. Steinmeier wurde die Berliner Ehrenbürgerwürde am 4. Oktober 2021 verliehen.

Einige bekannte Gäste waren bei dem Empfang dabei - etwa der frühere Bundespräsident Joachim Gauck oder Dirigent Daniel Barenboim. Auch Wegners Amtsvorgänger wie Klaus Wowereit, Michael Müller oder Walter Momper waren eingeladen.

Laut Speisefolge gab es Parmesanknödel als Vorspeise. Zum Hauptgericht standen geschmorte Ochsenbäckchen mit Süßkartoffelpüree und Dinkelrisotto mit Kräuterseitlingen zur Wahl. Und für den süßen Abschluss wurde ein Topfenknödel serviert.