Obwohl Alba fast die gesamte Partie in Athen in Führung liegt - zeitweise mit elf Punkten - müssen sich die Berliner nach sechs Siegen in Serie in der Champions League wieder geschlagen geben.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Champions League einen ersten großen Schritt Richtung Viertelfinale knapp verpasst. Obwohl der Bundesligist beim wohl größten Gruppenkonkurrenten AEK Athen fast die gesamte Partie in Führung lag, musste er sich doch mit 80:88 (46:42) geschlagen geben. Alba hat in Gruppe J nun einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Beste Berliner Werfer waren Jack Kayil mit 20 und Moses Wood mit 17 Punkten.

Trainer Pedro Calles musste auf den zuletzt so formstarken Justin Bean verzichten, der sich am Sonntag gegen Bamberg das Knie verdreht hatte. Dafür war Sam Griesel wieder dabei. Und die Berliner sorgten auch gleich für etwas mehr Ruhe in der sonst so lautstarken Arena in Athen. Von Beginn an gingen sie sehr konzentriert und aufmerksam zu Werke und bestraften jeden Fehler der Gastgeber.

Im letzten Viertel bricht Alba ein

Nach sieben Minuten lagen sie bereits mit neun Punkten vorn (20:11). Bis Mitte des zweiten Viertels konnten sie eine solide Führung auch halten. Dann aber erlaubten sich die Gäste einige Fehlwürfe und Athen kam vermehrt zu einfacheren Körben. Kurz vor der Pause war der Vorsprung so auf zwei Zähler geschrumpft (44:42).

Nach dem Seitenwechsel glich AEK zum 51:51 aus. Aber Alba blieb ruhig, antwortete sofort mit einem 8:0-Lauf und blieb wieder vorn. Doch im letzten Abschnitt verloren die Berliner komplett die Kontrolle. Sie vergaben zu viele Würfe und Athen wurde – angefeuert vom eigenen Anhang – immer stärker. 112 Sekunden vor Ende geriet Alba nach langer Zeit wieder in Rückstand (76:79). Am Ende ging bei den Gästen gar nichts mehr.