Nach einigen Kurzeinsätzen zählt Jamal Musiala in Eindhoven erstmals wieder zur Bayern-Startelf. Trainer Kompany erklärt den alternativlosen Plan mit dem Nationalspieler.

Eindhoven - Trainer Vincent Kompany forciert beim FC Bayern München die Wiedereingliederung des lange verletzten Fußball-Nationalspielers Jamal Musiala. Der 22 Jahre alte Offensivakteur wurde von Kompany zum Abschluss der Liga-Phase der Champions League am Mittwochabend in den Niederlanden gegen die PSV Eindhoven nach mehreren Kurzeinsätzen erstmals wieder für die Startelf nominiert. Und das mit einem klaren Kalkül.

„Ich erwarte nicht, dass er Leistungsträger ist“, sagte Kompany vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN. Musiala soll vielmehr nach seinem bei der Club-WM im vergangenen Juli zugezogenen Wadenbeinbruch möglichst schnell für die entscheidende Saisonphase - gerade in Europas Königsklasse - in Topform gebracht werden.

Kompany: „Es muss eine harte Integration sein“

„Es gibt leider in dieser Phase der Saison keine softe Integration. Es muss eine harte Integration sein. Und das ist unser Puzzle im Moment“, hatte Kompany bereits am Vorabend zum Einbau von Musisla und dem ebenfalls monatelang verletzten Leistungsträger Alphonso Davies gesagt. „Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Er muss durch in dieser Phase“, konkretisierte Kompany zu Musiala.

Der kanadische Nationalspieler Davies kämpft wie Kollege Musiala nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr um Spielpraxis und Form. Das Duo muss im harten Wettkampfbetrieb Spielminuten sammeln. „Es ist eine Integration voll in der Saison“, sagte Kompany. Aber sie sei ganz wichtig für die Mannschaft.