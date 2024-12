Wegen der Bauarbeiten wird die Autobahn am Wochenende zum sechsten Mal in diesem Jahr voll gesperrt.

Hamburg - Die A7 in Hamburg und der Elbtunnel werden am Wochenende erneut voll gesperrt. Grund sind die Arbeiten zum Ausbau der Autobahn auf acht Spuren. Während der Vollsperrung sollen mehrere Verkehrszeichenbrücken mit Hilfe großer Kräne eingehoben werden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Außerdem ist eine Fahrbahnsanierung bei Hamburg-Waltershof geplant. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld beginnt am Freitagabend um 22.00 Uhr. Gegen 5.00 Uhr am Sonntagmorgen soll die Autobahn wieder freigegeben werden.

Die empfohlene Umleitung für den überregionalen Verkehr führt zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster Süd über die A1, die A21 und die B205. Die innerstädtischen Umleitungen gehen über die Elbbrücken.

A7 bis Ende 2029 Baustelle

Es ist die sechste Vollsperrung in diesem Jahr. 2023 war der Autobahnabschnitt nur dreimal voll gesperrt worden. Wie viele Sperrungen für 2025 geplant sind, konnte die Sprecherin der Autobahn GmbH, Karina Fischer, noch nicht sagen. Anfang 2027 sollen die Bauarbeiten südlich des Elbtunnels abgeschlossen sein. Nördlich der Elbe werde der Lärmschutztunnel Altona Ende 2028 mit jeweils drei Spuren je Richtung in Betrieb gehen. Ende 2029 sollen dann vier Spuren je Richtung befahrbar sein.