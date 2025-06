Hollywoodstar John Malkovich tritt immer wieder auf deutschen Bühnen auf. Aktuell ist er in Berlin zu sehen, bald auch in Düsseldorf. Für die deutschen Zuschauer hat der Schauspieler ein Lob übrig.

Hollywoodstar John Malkovich (71) hält das deutsche Publikum laut eigenen Angaben für „wunderbar“. Der US-amerikanische Schauspieler sagte im ZDF-„Morgenmagazin“, die Zuschauer seien „sehr aufmerksam und ich habe das immer schon sehr, sehr genossen, vor dem deutschen Publikum zu spielen“.

„Merkwürdigerweise“, sagte er, sei er schon sehr oft vor deutschsprachigen Zuschauern aufgetreten. Viele Jahre sei er etwa mit dem Wiener Orchester unterwegs gewesen. In Deutschland habe er an verschiedenen Orten wie München oder Recklinghausen gespielt.

Zwei Aufführungen in Düsseldorf geplant

Aktuell ist Malkovich noch bis Mittwoch mit der internationalen Produktion „In The Solitude Of Cotton Fields“ im Berliner Admiralspalast zu sehen. Am 17. und 18. Juni sind Aufführungen im Düsseldorfer Capitol Theater geplant. Gemeinsam mit der litauischen Darstellerin Ingeborga Dapkunaité verkörpert er in dem Stück des französischen Dramatikers Bernard-Marie Koltès eine Begegnung zweier Menschen im Zwielicht.

Die Inszenierung des russischen Regisseurs Timofey Kulyabin war erstmals im März 2022 in Riga gezeigt worden und feierte 2024 in Hamburg seine Deutschlandpremiere.

Malkovich trat hierzulande zudem bereits als Frauenmörder Unterweger („The Infernal Comedy - Confessions Of A Serial Killer“, 2010) auf, als Verführer Casanova („The Giacomo Variations“, 2011) und als machtbesessener Diktator („Just Call Me God“, 2017).