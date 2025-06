Justin Engel bestreitet am Donnerstag sein Achtelfinale in Stuttgart.

Bei den US Open in New York dürften aus deutscher Sicht einmal mehr alle Augen auf Alexander Zverev gerichtet sein. Doch auch ein möglicher Nachfolger möchte sich noch in diesem Jahr erstmals auf der Grand-Slam-Bühne präsentieren - zumindest in der Qualifikation: der erst 17 Jahre alte Nürnberger Tennisspieler Justin Engel.

Er habe sich vorgenommen, Ende des Jahres unter den Top 200 der Welt zu stehen, sagte der Nürnberger über seine Ziele. „Seit Hamburg will ich jetzt die US-Open-Qualifikation erreichen“, erklärte Engel nach seiner Auftakt-Überraschung beim Rasenturnier in Stuttgart. „Ich hoffe, dass ich das schaffe.“

Engel über nächsten Stuttgart-Auftritt: „Kann es kaum erwarten“

Beim ATP-Turnier in Hamburg hatte Engel auf Sand unerwartet gegen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff gewonnen. In Stuttgart behauptete er sich bei seiner Profi-Rasenpremiere am Dienstag gegen den Australier James Duckworth knapp in drei Sätzen. Es war ein weiterer Schritt für das Erreichen seiner Ziele. Am Donnerstag wird er um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.

„Ich kann es kaum erwarten, noch mal vor so viel Publikum in der nächsten Runde zu spielen“, sagte der 17-Jährige. Er bekommt es mit dem an Position sieben gesetzten und klar favorisiertem US-Amerikaner Alex Michelsen zu tun.

Für den Sprung in die Qualifikation des Grand-Slam-Turniers in New York dürfte sich Engel in der Weltrangliste voraussichtlich noch um rund 50 Plätze verbessern müssen. Derzeit belegt das Talent Platz 281.

Das abschließende Grand-Slam-Turnier dieser Saison in New York läuft vom 24. August bis 7. September. Die Qualifikation wird in der Woche vor dem Hauptfeld-Auftakt ausgetragen.