Hollywoodstar Channing Tatum besucht mit Armschlinge die Berlinale. Und erzählt in Berlin, warum seine Tochter mal jemandem ins Ohr biss - und was er ihr danach beim Eisessen sagte.

Berlin - US-Schauspieler Channing Tatum („Magic Mike“) will seine 12-jährige Tochter darin bestärken, für sich selbst einzustehen - bei einem Angriff notfalls auch körperlich. Bei der Berlinale teilte Tatum (45) dazu eine persönliche Anekdote.

Er erinnere sich, wie er einmal zur Schule gerufen worden sei. Seine Tochter Everly habe jemandem in einem Streit beistehen wollen und einen Jungen, der übergriffig gewesen sein soll, auf den Boden geworfen und ins Ohr gebissen. Er habe dann in der Schule gesessen und gedacht: „Fuck, yeah“.

„Legt euch nicht mit meiner Tochter an“

Danach habe er seine Tochter direkt mit zum Eisessen genommen und mit ihr eine ähnliche Unterhaltung geführt wie in seinem neuen Film „Josephine“, erzählte Tatum.

„Wenn dir jemand etwas tut, von dem du ihm sagst, dass du das nicht willst, und er nicht auf dich hört, hast du das volle Recht, dich zu wehren, und ich werde immer hinter dir stehen“. Er fügte hinzu: „Legt euch nicht mit meiner Tochter an“.

Channing Tatum trägt Armschlinge

Bei seinem Auftritt in Berlin trug der Hollywoodstar eine Armschlinge, Medienberichten zufolge war er an der Schulter operiert worden. Bei Instagram postete er ein Foto, auf dem man ihn mit einer Narbe an der Schulter sieht. Er bedankte sich bei seinem Arzt, ihm gehe es von Tag zu Tag besser.

Sein neuer Film „Josephine“ von Regisseurin Beth de Araújo erzählt von einem Mädchen, das in einem Park einen sexuellen Übergriff beobachtet. Weder das Mädchen noch sein Vater wissen, wie sie mit der Situation und dem anschließenden Prozess umgehen sollen. Das Drama läuft im Wettbewerb der Berlinale und konkurriert damit mit anderen Filmen um den Goldenen Bären.