Auf dem Weg ins Krankenhaus attackiert ein 17-Jähriger die Sanitäter im Rettungswagen. Warum die Polizei ihm Handschellen anlegt und wie die Fahrt weiterging.

Berlin - Ein jugendlicher Patient hat in Berlin auf einer Fahrt ins Krankenhaus die Sanitäter eines Rettungswagens angegriffen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollten ihn die Rettungskräfte am Donnerstagabend wegen einer Verletzung am Hals in eine Klinik fahren. Plötzlich habe er auf einen 26 Jahre alten Sanitäter eingeschlagen. Der 41 Jahre alte Fahrer habe den Wagen gestoppt und wollte seinem Kollegen zu Hilfe eilen. Dabei habe ihn der Jugendliche gebissen.

Die Rettungskräfte konnten den 17-Jährigen schließlich bändigen und festhalten. Alarmierte Polizisten legten ihm Handschellen an und begleiteten den Rettungswagen den restlichen Weg ins Krankenhaus. Bei dem Jugendlichen wurde ein Alkoholwert von einem halben Promille gemessen. Die Sanitäter mussten wegen einer Platz- und einer Bisswunde behandelt werden.