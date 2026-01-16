Kochstudio, Schüler-Quiz und Polizei-Konzert: Was die Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche bis zum 25. Januar für Neugierige und Genießer bereithält.

Bei der Grünen Woche 2025 legte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke in der Showküche der Brandenburg-Halle die Kochschürze um.

Berlin - Wo geht es lang zur Brandenburg-Halle 21A? Wer sich in den Messegebäuden der Grünen Woche (16. - 25. Januar 2026) am Funkturm in Berlin zurechtgefunden hat, kann sich entscheiden: Sind Beelitzer Spargel, Spreewaldgurke und Eberwalder Wurst interessant oder doch lieber ein paar Nischenprodukte wie Tempeh aus Sojabohnen und Bio-Öle.

Was bietet die Brandenburg-Halle jetzt zehn Tage lang rund um Ernährung und Landwirtschaft?

- Für den Appetit: Reihenweise kostenlose Häppchen gibt es an den Messe-Ständen inzwischen kaum noch. Kostproben kosten oft ein paar Euro. Das Angebot brandenburgischer Unternehmen reicht von Wurst, Brot und Honig bis zu Bier, Wein und Gin.

- Mit Prominenz: Am Montag werden zum Brandenburg-Tag bei der Messe Ministerpräsident Dietmar Woidke und Agrarministerin Hanka Mittelstädt (beide SPD) einen Rundgang machen. Auch der Erntekönig, Landwirt Christian Braune, wird dabei sein. Brandenburg hat zum ersten Mal einen Mann als Erntehoheit.

- Ab an den Herd: Als Besuchermagnet der Grünen Woche gilt das Brandenburger Kochstudio. Spitzenköche der Landgastronomie sollen in der Showküche manches Lieblingsrezept verraten, wie der Agrarmarketingverband Pro Agro ankündigte.

Ein Auszug aus dem Küchenplan: Zubereitet werden unter anderem „Schnitzel vom Wildschwein mit Hanf-Roggenbrösel-Kruste“, „Gebackene Rinderzunge, Rote-Bete-Salat, Schnittlauchmayo, Palmkohlchips“ oder auch „Omas Würzfleisch vom Landhuhn“.

- Auf die Bühne: Das Polizeiorchester und andere Bands treten auf. Brandenburgische Tourismusregionen präsentieren sich auf der Bühne. Es gibt ein Schüler-Quiz und Informationen rund um Dorf- und Erntefeste sowie die Landesgartenschau in Wittenberge 2027. Wer nicht durch die Messehalle spaziert, kann sich das Bühnenprogramm auch per Livestream anschauen.

- Wie ein Familientreffen: Die Grüne Woche, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert, steht bei Bauern, Jägern und Landfreuen fest im Kalender. Viele Verbände aus der Agrarbranche sowie Natur- und Artenschützer treffen sich bei der Messe. Neu ist in diesem Jahr in der Brandenburg-Halle eine Präsentation von Instituten der Agrarforschung.

- Eintritt: Privatbesucher zahlen für eine online gebuchte Tageskarte 17 Euro, eine Dauerkarte kostet 48 Euro. Wer das Ticket vor Ort Ticket kauft, zahlt jeweils einen Euro mehr. Zudem gibt es Ermäßigungen, darunter für Schulklassen. Wichtig zu wissen: Tickets können vor Ort nicht bar bezahlt werden. Empfohlen wird die Anreise mit dem ÖPNV.