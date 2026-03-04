Ein Brand im Landkreis Leer beschädigt Carport, Auto und Hausdach schwer. Der Eigentümer verletzt sich bei dem Versuch, ein Auto zu retten.

Im Landkreis Leer ist ein Feuer in einem Carport ausgebrochen, welches zuerst auf ein Auto und schließlich auf das Haus übergriff. (Symbolbild)

Uplengen - Bei einem Brand im Landkreis Leer ist ein Mann leicht verletzt worden. Am späten Dienstagabend sei im Carport eines Hauses in der Gemeinde Uplengen ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. In dem Carport hätten sich demnach zwei Autos befunden. Der 57 Jahre alte Eigentümer konnte eines der Autos retten, zog sich dabei aber leichte Verbrennungen zu.

Das Feuer habe auch auf das Dach des Hauses übergegriffen, wo es deutlichen Schaden anrichten konnte. Ersten Schätzungen nach belaufe der Sachschaden auf ungefähr 200.000 Euro. Die weiteren Bewohner des Hauses, eine 55-Jährige, ein 25-Jähriger und ein 16-Jähriger, blieben unverletzt, hieß es. Die Ursache des Brandes sei noch unklar.