Bierflaschen zerplatzen auf der A 281 – jetzt muss der morgendliche Arbeitsverkehr Umwege in Kauf nehmen. Wie lange die Sperrung noch dauert und was die Polizei dazu sagt.

Bremen - In Bremen ist die A 281 Airport-Stadt aufgrund von Glasscherben auf der Fahrbahn teilweise gesperrt. Nach Angaben der Polizei verlor ein Lkw Bierkästen, weshalb die Fahrspur in Richtung Neustädter Hafen in Höhe Bremen-Neustadt wegen Reinigungsarbeiten gesperrt ist. Die Sperrung soll noch bis ungefähr acht Uhr andauern. Der Verkehr werde abgeleitet.