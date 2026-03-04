weather wolkig
  3. Verkehr: Glasscherben sorgen für Straßensperrung

Bierflaschen zerplatzen auf der A 281 – jetzt muss der morgendliche Arbeitsverkehr Umwege in Kauf nehmen. Wie lange die Sperrung noch dauert und was die Polizei dazu sagt.

Von dpa 04.03.2026, 06:57
Die A281 in Richtung Neustädter Hafen in Bremen ist teilweise gesperrt. (Symbolbild)
Die A281 in Richtung Neustädter Hafen in Bremen ist teilweise gesperrt. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Bremen - In Bremen ist die A 281 Airport-Stadt aufgrund von Glasscherben auf der Fahrbahn teilweise gesperrt. Nach Angaben der Polizei verlor ein Lkw Bierkästen, weshalb die Fahrspur in Richtung Neustädter Hafen in Höhe Bremen-Neustadt wegen Reinigungsarbeiten gesperrt ist. Die Sperrung soll noch bis ungefähr acht Uhr andauern. Der Verkehr werde abgeleitet.