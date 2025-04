Nach einem Brand auf einem Industriegelände in Bernburg warnt der Katastrophenwarndienst: Eine Rauchwolke zieht in Richtung Köthen. Die Bevölkerung wird zur Vorsicht aufgerufen.

In Bernburg steht ein Gebäude auf einem Industriegelände in Flammen. (Symbolbild)

Bernburg - Nach dem Brand in einer Industrieanlage in Bernburg (Salzlandkreis) gibt es weiterhin keine Entwarnung für die Bevölkerung. Wie Katastrophenwarndienste mitteilten, zieht eine Rauchwolke nun in Richtung Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Die Bevölkerung wird aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Ursprünglich zog die Rauchwolke in Richtung Bernburg, weshalb der Katastrophenwarndienst für ein Gebiet im Umkreis von fünf Kilometern alarmiert wurde. Nach Polizeiangaben zieht der Rauch jetzt über das Stadtgebiet hinweg in Richtung Köthen.

Löscharbeiten dauern an

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden in Bernburg ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr stand ein größeres Gebäude auf dem Gelände der Industrieanlage in Flammen. Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich noch bis Mittag andauern, so ein Polizeisprecher.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen in dem Gebäude. Absperrungen seien nicht nötig gewesen. Sobald die Löscharbeiten abgeschlossen sind, will die Polizei mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.