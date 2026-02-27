Bei Bussen und Trams bewegt sich in Brandenburg wenig: Bei 16 Verkehrsunternehmen gibt es Warnstreiks. Schulbusse sollen zwar teils rollen, aber in Brandenburg ist die Präsenzpflicht ausgesetzt.

Warnstreik bei Bussen und Trams - aber es fährt noch was

Potsdam/Cottbus/Frankfurt (Oder) - Stillstand bei vielen Bussen und Straßenbahnen in Brandenburg: Ab Freitagmorgen bewegt sich im Nahverkehr wegen eines Warnstreiks voraussichtlich wenig. Nach bisherigem Stand soll der Ausstand teils auch am Samstag weitergehen - aber nicht überall.

Die Gewerkschaft Verdi rief im Tarifstreit mit dem kommunalen Arbeitgeberverband zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr auf. Beschäftigte in 16 Verkehrsunternehmen in Brandenburg sollen die Arbeit niederlegen. Teils wollen Streikende zu einer zentralen Kundgebung nach Berlin fahren.

Von der Uckermark bis in den südlichen Landkreis Dahme-Spreewald sowie in Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel drohen Ausfälle bei Trams und Bussen. Es gibt aber auch Sonderfahrpläne. Was müssen Nutzer des ÖPNV wissen?

Fahrgäste können sich online über Ersatzfahrpläne informieren

Ein Umstieg etwa aufs Auto dürfte bei wichtigen Fahrten oder für Pendler mitunter angebracht sein. Es gibt jedoch auch Ersatzfahrpläne für Busse. Fahrgäste können sich online über Ersatzfahrpläne in ihrer Region informieren.

Schulbusse sollen teils rollen - keine Präsenzpflicht im Unterricht

Schulbusse sollen nicht komplett ausfallen, wie mehrere Verkehrsunternehmen ankündigten. Allerdings können Schülerinnen und Schüler in Brandenburg wegen des Warnstreiks zu Hause bleiben. Sie gelten am Freitag als entschuldigt, wenn die Eltern oder volljährige Schüler die Schule rechtzeitig informieren.

Subunternehmen für Sonderfahrpläne im Einsatz

- Verkehrsbetriebe Potsdam: Es ist davon auszugehen, dass während des Warnstreiks von Freitag, 03.00 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, 03.00 Uhr alle Fahrten der Tram, der Fähre und ein Großteil der Fahrten mit dem Bus ausfallen. Allerdings werden Subunternehmen eingesetzt, sodass zumindest einige Buslinien verkehren sollen, wie es hieß. Informationen gibt es im Internet etwa unter www.vip-potsdam.de.

Für Schüler sollen am Freitagfrüh Busse rollen

- Ausfälle gibt es auch in Cottbus und Spree-Neiße bei Straßenbahnen, Stadt- und Regionalbussen. Die nicht streikenden Mitarbeitenden sind jedoch bemüht, den Schülerverkehr am Freitag abzusichern, wie die Cottbusverkehr GmbH mitteilte.

- Auch in Frankfurt (Oder) gilt für Schüler bis etwa 8.00 Uhr ein Streikfahrplan für Busse. Hier soll es am Samstag keinen Warnstreik mehr geben.

- In Barnim habe die Gewerkschaft Verdi den ursprünglich zweitägigen Warnstreik verkürzt, hieß es auf der Internetseite des Verkehrsanbieters. Arbeitsniederlegungen soll es nur am Freitag geben. Dies ist auch im Kreis Märkisch-Oderland der Fall.

- In Potsdam-Mittelmark hieß es, dass es neben Fahrtausfällen auch Kundencenter in Werder, Bad Belzig und Teltow Stadt ausfallen können.