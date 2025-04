Geht da doch noch was für die Karlsruher in Sachen Aufstieg? Fürth verpasst einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib. Als alles schon auf ein 0:0 hindeutet, trifft Wanitzek sehenswert.

Karlsruhe - Ein Traumtor von Marvin Wanitzek hat dem Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga drei glückliche Punkte beschert. Die Badener setzten sich gegen die SpVgg Greuther in einer mäßigen Partie mit 1:0 (0:0) durch und schielen in der Tabelle nun vielleicht doch noch mal ein kleines bisschen nach oben. Die Franken hingegen verpassten durch das sechste sieglose Spiel in Serie einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib.

Wanitzek traf vor 26.155 Zuschauern in der 75. Minute mit einem wuchtigen Schuss in den linken Winkel. Es war bereits das elfte Saisontor des Karlsruher Spielmachers. Dazu stehen für ihn noch zehn Vorlagen zu Buche.

Fürths Futkeu trifft die Latte

Die Fürther waren im ersten Durchgang die bessere und vor allem aktivere Mannschaft. Noel Futkeu traf mit einem Heber aber nur die Latte (22.). Der KSC hatte abgesehen von einer gut gedachten, aber schlecht abgeschlossenen Freistoß-Variante offensiv zunächst wenig zu bieten. Kurz vor der Pause hätten die Gastgeber fast einen Foulelfmeter bekommen. Schiedsrichter Florian Heft nahm ihn nach Ansicht der Videobilder allerdings wieder zurück.

Auch in der zweiten Halbzeit gab es kaum nennenswerte Torchancen. Eine der wenigen nutzte Wanitzek eine Viertelstunde vor Schluss zur Entscheidung. In der Nachspielzeit traf Karlsruhes Robin Heußer noch den Pfosten.