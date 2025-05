Ob Rot, Pink oder Orange - die Blütensträucher in Bremen leuchten schon in allen Farben. Eine Entwicklung, die den Parkbetreibern Sorgen macht.

Blütenmeer in Bremen

Die Sträucher im Bremer Rhododendron-Park blühen in diesem Jahr früher.

Bremen - Die Sträucher im Bremer Rhododendron-Park blühen in diesem Jahr rund zwei Wochen früher als üblich. „Wir sind deutlich voraus mit der Blüte“, sagte Parkleiter Hartwig Schepker. Das liege an der langanhaltenden Trockenheit und den milden Temperaturen. „Diese Trockenheit ist so eine Art Katalysator.“

Die Entwicklung zeichnete sich schon in den vergangenen Jahren ab. „Es gibt leider keine normale Blüte mehr“, sagte Schepker. „Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir generell eine frühere Blüte haben.“ Die Folgen des Klimawandels seien spürbar. Im Winter sei es nicht kalt genug, im Frühjahr nicht nass genug. Die Jahre 2018 und 2022 seien für die Pflanzen besonders schlimm gewesen. „Wenn das so weitergeht, dann könnte sich 2025 in die Katastrophenjahre einreihen.“

Die Pflanzen- und Tierwelt gerate dadurch aus den Fugen. „Wenn die Pflanzen plötzlich früher blühen und die Insekten sind noch nicht da, haben wir ein Problem“, erklärte der Leiter des Rhododendron-Parks. Die Trockenheit setze die Sträucher unter Stress, sie seien anfälliger für Schädlinge und Pilze.

Eine der größten Rhododendron-Sammlungen weltweit

Auch die Mitarbeitenden der Parkanlage geraten unter Druck, wie Schepker berichtete. Schon im April und Mai müssten sie anfangen, die Böden flächendeckend zu gießen. „Viele Sachen bleiben liegen, weil wir nur noch am Gießen sind.“ Bei 46 Hektar Fläche sei der zeitliche Aufwand enorm.

Mit 650 Arten und rund 3.700 Züchtungen gehört der Park zu den größten Rhododendron-Sammlungen der Welt. Wer die Pflanzen in voller Blüte bestaunen möchte, sollte in den nächsten zwei Wochen den Rhododendron-Park besuchen. Wenn es nachts weiter kalt bleibt und tagsüber die Temperaturen nicht über 18 Grad liegen, könnten sich die Blüten aber auch noch länger halten.