Leipzig - Tausende Menschen haben am Samstag am sogenannten Mammutmarsch in Leipzig teilgenommen. Wie der Veranstalter auf Anfrage mitteilte, waren es rund 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Extremwanderung startete in mehreren Gruppen ab den frühen Morgenstunden an der Galopprennbahn Scheibenholz. Teilnehmer konnten zwischen drei Streckenlängen wählen: 30, 42 oder 55 Kilometer.

Die Veranstaltung zieht Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland und darüber hinaus an, darunter auch Gäste aus Spanien oder Dänemark. Die Routen führten durch einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, darunter das Völkerschlachtdenkmal, den Leipziger Auwald sowie mehrere Seen im Umland.

Der Mammutmarsch fand erstmals 2006 als privates Langstreckenprojekt statt und hat sich seitdem zu einer europaweiten Eventserie entwickelt. Neben Leipzig gibt es Veranstaltungen unter anderem in Berlin, Duisburg, Wien, Kopenhagen und Barcelona.