Seit kurzem gibt es in der Göttinger Innenstadt eine Waffenverbotszone. Nun haben Einsatzkräfte rund 130 Menschen kontrolliert. Was ist dabei herausgekommen?

Die Polizei hat bei Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone in Göttingen mehrere Messer sichergestellt. (Symbolbild)

Göttingen - Wenige Tage nach Einrichtung einer Waffenverbotszone in der Göttinger Innenstadt hat die Polizei bei Kontrollen mehrere Messer sichergestellt. Rund 130 Menschen, vornehmlich junge Erwachsene, wurden am Freitagabend kontrolliert, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte fanden sechs unterschiedliche Arten von Messern, darunter Taschen-, Outdoor- und Cutter-Messer, und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zudem gab es laut Polizei Verstöße gegen das Konsumcannabis- und Betäubungsmittelgesetz.

Mit der Einführung der Waffenverbotszone will die Stadt Göttingen gemeinsam mit der Polizei die Sicherheit in der Innenstadt erhöhen und Gewaltdelikte frühzeitig verhindern. Künftig solle es regelmäßige Kontrollen in der Waffenverbotszone geben.