Der Polizei werden Schüsse aus einem Wohnhaus in Hohenschönhausen gemeldet. Spezialkräfte rücken an und finden in einer Wohnung ein kleines Arsenal.

Berlin - Zahlreiche Schreckschusswaffen, Luftdruckwaffen, Munition sowie eine unscharfe Handgranate hat die Polizei in der Wohnung eines Mannes in Berlin-Neu-Hohenschönhausen beschlagnahmt. Zeugen beobachteten am Mittwochabend, wie ein Mann aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Falkenberger Chaussee schoss, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll ein 63-Jähriger auf Menschen im Innenhof des Gebäudes gezielt haben.

Die Polizei rückte mit Spezialkräften an und öffnete die Wohnung des Verdächtigen. Dort wurden die Waffen und die Übungsgranate gefunden. Da sich der 63-jährige Besitzer uneinsichtig verhielt und auf die Polizisten einen verwirrten Eindruck machte, seien die Waffen, die Übungsgranate und sein Waffenschein sichergestellt worden. Beim Öffnen der Tür wurde der Mann leicht am Ohr verletzt, ärztliche Hilfe lehnte er ab.