Trotz Sparkurses zahlt VW seinen Mitarbeiter in diesem Jahr eine höhere Prämie. Ab kommendem Jahr wird aber deutlich gekürzt.

Mitarbeiter montieren in Wolfsburg den VW Tayron. (Archivbild)

Wolfsburg - Die Tarifbeschäftigten von Volkswagen bekommen für das vergangene Jahr fast 4.800 Euro Bonuszahlung. Das teilten Konzern und Betriebsrat am Morgen mit. In Summe betrage die Prämie 4.799,50 Euro. Belegschaftsmitglieder im VW-Haustarif sollen nach den bereits überwiesenen 1.879,50 Euro mit dem Mai-Gehalt weitere 2.920 Euro erhalten.

Damit liegt die Gewinnbeteiligung sogar etwas höher als im vergangenen Jahr, als VW 4.735 Euro an jeden Mitarbeiter auszahlte. Von der Zahlung profitieren rund 120.000 Beschäftigte in Deutschland. Ausschlaggebend für den Bonus ist das Ergebnis der Marken VW Pkw und VW Nutzfahrzeuge in den beiden zurückliegenden Jahren.

Mai-Bonus wird 2026 und 2027 ausgesetzt

Ab dem kommendem Jahr müssen sich die Mitarbeiter dann auf deutlich weniger Geld einstellen. Im Tarifkompromiss kurz vor Weihnachten wurde vereinbart, dass 2026 und 2027 nur die fixe Vorauszahlung von knapp 1.900 Euro erhalten bleibt, die bereits im November fließt. Der flexible Rest, der eigentlich im Mai folgt, wird zwei Jahre lang ausgesetzt. Danach soll der Bonus bis 2031 stufenweise wieder auf das alte Niveau angehoben werden.

„Es war absehbar, dass der Tarifbonus aktuell noch einmal sehr solide ausfällt“, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo laut Mitteilung. „Das Unternehmen hätte daher gerne schon jetzt den Rotstift angesetzt. Das konnten wir abwenden.“

Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian sagte: „Unsere aktuelle Ergebnisbeteiligung resultiert aus den zwei vergangenen Geschäftsjahren, die solide waren. Gleichzeitig stehen wir nun aber vor herausfordernden Zeiten.“ Daher werde die Mai-Zahlung in den kommenden beiden Jahren ausgesetzt. „Diese Entscheidung ist ein gemeinsamer Beitrag, um Volkswagen auch in einem anspruchsvollen Umfeld zukunftssicher aufzustellen.“