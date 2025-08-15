Wegen des Insekts gerät der Fahrer eines Autos in den Gegenverkehr und stößt mit zwei Motorradfahrern zusammen. Einer von ihnen wird so schwer verletzt, dass ein Hubschrauber zum Einsatz kommt.

Weimar - Eine Biene hat am Nachmittag für einen folgenschweren Unfall mit einem Schwerverletzten in Weimar gesorgt. Wegen des Insekts geriet der Fahrer eines Autos auf der Bundesstraße 85 (Buttelstedter Straße) bei Schöndorf in Richtung Großobringen in den Gegenverkehr, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt sagte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Wagen dann mit zwei Motorradfahrern nacheinander kollidiert, bevor er zum Stehen kam. Einer der beiden Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Hubschrauber ihn ins Krankenhaus brauchte. Der Fahrer des Unfallwagens und der zweite Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Die Buttelstedter Straße war an der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt.