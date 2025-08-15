In den Freibädern ist richtig viel los - nicht überall bleibt es friedlich. Die Polizei ermittelt wegen einer Auseinandersetzung im Sommerbad Neukölln mit mehreren Verletzten.

In den Freibädern ist bei hohen Temperaturen viel los.

Berlin - Bei Auseinandersetzungen im Sommerbad Neukölln sind fünf Menschen verletzt worden. Darunter ist eine Frau, die ins Krankenhaus kam, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte.

Die Polizei, die wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittele, habe zwei Verdächtige identifiziert. Insgesamt sollen um die 15 bis 20 Menschen an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein.

Wie der Sprecher der Polizei schilderte, soll ein Mann beim Sprung in das Schwimmbecken eine Frau im Wasser verletzt haben. Daraufhin hätten sich mehrere Menschen gegen diesen Mann gewandt und ihn nach ersten Erkenntnissen zusammengeschlagen. Ihm wollte wiederum eine Gruppe anderer Badegäste zu Hilfe kommen. Nach Angaben der Polizei wurden vier Männer und eine Frau verletzt.

In den Freibädern herrscht angesichts der hohen Temperaturen Hochbetrieb. Vor dem Eingang zum Sommerbad Neukölln waren am späten Nachmittag etliche Wartende zu sehen.

Vor allem in der Saison 2023 war es wiederholt zu Gewaltvorfällen in manchen Freibädern gekommen. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verstärkt.