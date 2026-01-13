Obwohl es in der Nacht auf den Straßen ruhig geblieben ist, sollten Autofahrer in Niedersachsen - vor allem im Osten - weiter vorsichtig sein. Die Straßen können weiterhin glatt sein.

Hannover - In Niedersachsen steigen die Temperaturen wieder an. Am Morgen kann es allerdings trotzdem erneut glatt werden - vor allem im Osten und im Harz. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Nordwesten mildere Tage vorher. Ein Tiefdruck soll für wechselhaftes Wetter sorgen, unter anderem auch gefrierenden Regen.

Autofahrer in Niedersachsen sollten laut Angaben des DWD nicht nur aufgrund des Glatteises vorsichtig unterwegs sein. Ihre Sicht kann vor allem am Morgen auch von Nebelfeldern eingeschränkt sein. Ansonsten soll es am Dienstag bewölkt bleiben mit Temperaturen um 6 Grad. In der Nacht sollen die Temperaturen nicht wieder fallen, dafür ziehen voraussichtlich Regenwolken ein.