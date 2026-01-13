In Sachsen-Anhalt stieg die Zahl der Organspender 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Der Bedarf ist damit dennoch nicht gedeckt.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr mehr Menschen ein oder mehrere Organe gespendet als im Vorjahr. Wie aus vorläufigen Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) hervorgeht, spendeten 2025 insgesamt 35 Menschen nach ihrem Tod Organe - 13 mehr als 2024. Damit kam das Land auf 16,5 Organspender je eine Million Einwohner und lag deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 11,8.

Bundesweit erreichte die Organspende 2025 laut DSO mit 985 Spenderinnen und Spendern den höchsten Stand seit 2012. Zugleich bleibt der Bedarf groß: Ende 2025 warteten nach Angaben der DSO 8.199 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan - davon 249 in Sachsen-Anhalt.

Bedarf bleibt hoch

„Dass wir 2025 so viele Organspenderinnen und Organspender verzeichnen wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr, ist ein wichtiges und ermutigendes Signal“, sagte der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel. Dennoch reiche dieses Niveau noch nicht aus, um den Bedarf zu decken. „Der Mangel an Spenderorganen besteht weiterhin.“

Sachsen-Anhalt gehört zur DSO-Region Ost, die seit Jahren überdurchschnittliche Werte erzielt. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kamen 2025 zusammen auf 16,3 Organspender je eine Million Einwohner - 38 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. „Wenn bundesweit so viele Organspenden realisiert würden wie in dieser Region, wäre die Situation für wartende Patientinnen und Patienten spürbar besser“, sagte Rahmel.

Widerspruchslösung rückt erneut in den Fokus

Bundesweit komme es bei rund zwei Dritteln der Kontakte zwischen Krankenhäusern und DSO nicht zu einer Organspende - häufig, weil keine dokumentierte Entscheidung vorliege. „Die Mehrheit der Menschen in Deutschland steht der Organspende grundsätzlich positiv gegenüber, hat ihre persönliche Entscheidung jedoch nicht festgehalten“, erklärte Rahmel. Der DSO-Vorstand begrüße daher, dass politisch erneut über eine Widerspruchslösung diskutiert werde.

In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr 99 Organe entnommen - deutlich mehr als im Vorjahr (61). In den Transplantationszentren des Landes wurden 52 Organe transplantiert, nach 49 im Jahr 2024.