Die Zahlen zur Organspende zeigen eine Trendwende im Nordwesten. Bundesweit gibt es sogar einen Höchststand. Dennoch gibt es Wartelisten. Kann eine Gesetzesänderung Abhilfe schaffen?

Hannover/Bremen - Im Nordwesten hat es 2025 wieder mehr Organspender gegeben. In Niedersachsen stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr von 72 auf 80, Bremen verzeichnet eine Erhöhung von 8 auf 12, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) mitteilte. In beiden Ländern hatte es zuvor Rückgänge gegeben.

Bundesweit gab 2025 mehr Organspender als in den vergangenen Jahren, so dass die DSO einen Höchststand seit 2012 vermeldete. Das sei ein ermutigendes Signal, aber immer noch zu wenig, hieß es von der Stiftung aus Frankfurt/Main.

Auch in ganz Deutschland mehr Spender

Im vergangenen Jahr haben laut DSO in Deutschland insgesamt 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Das sind 32 mehr als im Jahr 2024 und entspricht 11,8 Organspenderinnen und Organspendern pro Millionen Einwohner, wie die DSO berichtete.

Mit dieser moderaten Steigerung um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht die Organspende in Deutschland den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Die Zahl der Spenderorgane reiche aber weiterhin nicht aus, um allen Patientinnen und Patienten auf den Wartelisten eine Transplantation zu ermöglichen.

Hunderte Menschen im Nordwesten auf Warteliste

In Niedersachsen warteten Ende vergangenen Jahres 729 auf ein Spenderorgan, für Bremen wurden 62 gemeldet. Bundesweit standen 8.207 Menschen auf der Warteliste.

„Die Mehrheit der Menschen in Deutschland steht der Organspende grundsätzlich positiv gegenüber, hat ihre persönliche Entscheidung jedoch nicht festgehalten“, erklärt Rahmel. „Fehlt ein erklärter Wille, müssen Angehörige häufig unter zeitlichem und emotionalem Druck stellvertretend entscheiden.“

Der DSO-Vorstand begrüßt daher, dass politisch erneut über eine Widerspruchslösung diskutiert wird. Das würde bedeuten, dass jeder Bürger grundsätzlich als Organspender gilt, solange er nicht aktiv widersprochen hat. Aktuell gilt eine Zustimmungslösung.