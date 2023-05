Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen.

Glauchau - Ein 17-Jähriger ist mit seinem Kleinfahrzeug beim Linksabbiegen an einer Kreuzung im Landkreis Zwickau mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Beifahrerin des Kleinfahrzeuges wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige sowie der Fahrer und die Beifahrerin des beteiligten Autos seien leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 32.000 Euro.