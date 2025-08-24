Ohne das Wissen des neuen Eigentümers hatte er noch einen Originalschlüssel zu Wagen. Vor dem Polizeirevier in Merseburg spielte sich offenbar eine filmreife Szene ab.

Halle - Im Saalekreis hat der Vorbesitzer eines Autos illegalerweise noch einen Originalschlüssel gehabt und diesen für eine Spritztour mit seinem alten Wagen genutzt. Der aktuelle Besitzer, der von alledem nichts wusste, vermisste sein Fahrzeug und erstattete im Polizeirevier in Merseburg Anzeige, wie ein Sprecher mitteilte. Genau zu der Zeit sah er sein Auto am Revier vorbeifahren. „In fast olympiareifem Tempo“ sei der Mann mit zwei Begleitern dem Wagen hinterher geeilt. Die Gruppe kam mit dem Fahrer zurück.

Gegen ihn wird nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs ermittelt. Und nicht nur das: Ihm fehlte auch eine Fahrerlaubnis und er stand unter Drogen, wie die Polizei weiter mitteilte.