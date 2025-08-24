Kriminalität Mann in Wohnheim mit Schere angegriffen -Notoperation
In einem Wohnheim kommt es zum Streit. Ein Mann greift zu Schere - und verursacht schwerste Verletzungen.
24.08.2025, 17:51
Berlin - Bei einem Angriff mit einer Schere ist ein Mann in Berlin-Neukölln derart verletzt worden, dass eine Notoperation erforderlich war. Nach Angaben der Polizei war der 50-Jährige heute früh in einem Wohnheim mit einem Zimmergenossen in Streit geraten. Dabei habe der 31-Jährige mehrfach zugestochen. Der Mann wurde festgenommen und kam in Polizeigewahrsam.