Mehrere Männer geraten vor einem Hotel in Berlin in Streit. Einer der Beteiligten zückt ein Messer - ein 34-Jähriger wird schwer verletzt. Er muss auf die Intensivstation gebracht werden.

Berlin - Ein 27-Jähriger hat nach einem Streit zwischen mehreren Männern in Berlin einen 34-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Das Opfer wurde in der Nacht auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll Verletzungen im Unterleib erlitten haben, Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.

Der jüngere Mann griff den älteren demnach nach einem Streit zwischen mehreren Männern vor einem Hotel in Marzahn-Hellersdorf an. Er soll zunächst auf ihn eingeschlagen und dann zugestochen haben. Andere Männer leisteten Erste Hilfe und brachten den Verletzten dann in ein Krankenhaus.

Der 27 Jahre alte mutmaßliche Täter erstattete nach Angaben der Polizei ebenfalls Anzeige, weil er laut eigener Aussage geschlagen worden sein soll. Der Mann wurde nicht verletzt. Er kam in Polizeigewahrsam, wo seine Identität festgestellt wurde und er eine Blutprobe abgeben musste. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von 1,1 Promille ergeben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.