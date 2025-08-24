Ein früher Gegentreffer bringt Aue nicht aus der Ruhe. Das Team aus dem Erzgebirge bestimmt die Partie und darf spät jubeln.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat den ersten Sieg in der neuen Drittliga-Saison eingefahren. Am dritten Spieltag besiegte das Team von Aue-Trainer Jens Härtel Aufsteiger TSV Havelse mit 2:1 (0:1). Im Erzgebirgsstadion drehten Luan Simnica (66.) und Eric Uhlmann (83.) die Partie. John Posselt hatte die Gäste bereits in der sechsten Minute in Führung gebracht.

Bei Aue kehrte Kapitän und Schlussmann Martin Männel ins Tor zurück, nachdem er bei der 0:1-Niederlage beim SSV Ulm wegen der Einschulung seines Sohnes gefehlt hatte. Den frühen Rückstand konnte Männel nicht verhindern: Nach einer Ecke stand der 37-Jährige allein gegen zwei Niedersachsen auf verlorenem Posten, sodass Posselt einnicken konnte.

Aus die gesamte Zeit über spielbestimmend

Die Gastgeber, die nach nur zwei Minuten durch Jannic Ehlers hätten in Führung gehen müssen, verdauten den Rückstand schnell und erarbeiten sich mehrere Möglichkeiten. Allerdings wurde dabei deutlich, weshalb die Sachsen in ihren bisherigen zwei Spielen torlos geblieben waren: Zu fahrig wurde abgeschlossen, oder der letzte Pass kam nicht beim Mitspieler an.

Auch nach dem Seitenwechsel war Aue das spielbestimmende Team. Marvin Stefaniak scheiterte in der 51. Minute zunächst noch am Pfosten. Mehr Glück hatte Simnica, der in der 66. Minute mit dem Rücken dem Ball den letzten Drall gab. Für die ständig drückenden Gastgeber gelang Uhlmann sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit mit seinem Kopfballtor der verdiente Siegtreffer. Stefaniak jubelte in der Nachspielzeit noch einmal, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben.