Dynamo Dresden hat die Vorbereitung auf die Saison in der 2. Liga strukturiert. Dabei stehen Testspiele gegen zwei Erstligisten an.

Dresden - Aufsteiger Dynamo Dresden hat den Sommerfahrplan zur Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vervollständigt. Nach dem Trainingsauftakt am 22. Juni mit Testspielen gegen unterklassige Vereine sowie dem Trainingslager im österreichischen Windischgarsten vom 29. Juni bis 6. Juli stehen for dem Saisonstart zwei Spiele gegen Erstligisten an.

Am 13. Juli reist die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Stamm zum tschechischen Meister SK Slavia Prag (14.00 Uhr). Die Generalprobe vor dem Saisonstart bestreitet Dresden zwölf Tage später auf der Sportanlage Golm im österreichischen Schruns. Ab 14.00 Uhr messen sich die Sachsen in einer Partie über zweimal 60 Minuten mit dem SC Freiburg.