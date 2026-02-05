Vor einem Jahr übernahm Kovac beim BVB und führte den Club noch von Rang elf in die Champions League. Diese Saison ist die Ausgangslage deutlich besser, aber der Trainer mahnt trotzdem.

Dortmund - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac mahnt trotz der guten Ausgangslage in der Fußball-Bundesliga vor zu großer Euphorie. „Ausruhen hilft nicht, weil die anderen von hinten schieben“, sagte der 54-Jährige am Mittwoch, drei Tage vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Rückkehr zu Kovac' Ex-Club Wolfsburg am 21. Spieltag erfolgt ein Jahr nach seinem Amtsantritt beim BVB. Seither geht es für die Dortmunder sportlich wieder bergauf. „Die Tabelle zeigt ein gutes Bild“, sagte Kovac, der mit dem BVB auf Platz zwei steht - sechs Punkte hinter dem zuletzt zweimal sieglosen FC Bayern.

Trainer folgt Schlotterbecks Kampfansage nicht

Aber der Ansage von Abwehrchef Nico Schlotterbeck („Man muss als BVB langsam den Anspruch haben zu sagen: Wir wollen Meister werden.“), will er dennoch nicht folgen. „Wir gucken erst einmal nur nach hinten. Wenn am Ende aber etwas übrig bleibt, werden wir sicherlich alles versuchen“, sagte Kovac.

Gegner Wolfsburg, den Kovac von Sommer 2022 bis März 2024 trainierte, schätzt der 54-Jährige trotz Tabellenplatz 14 als „eine Mannschaft mit hoher Qualität“ ein. „Die 19 Punkte geben nicht die Qualität wieder. Das wird ein schweres Spiel“ sagte Kovac.

Can wieder mit Adduktorenproblemen

Personell bereitet dem BVB-Trainer die Defensive erneut Sorge: Filippo Mane wird wegen einer Muskelverletzung „für vier bis sechs Woche“ ausfallen, sagt Kovac. Fraglich ist auch der Einsatz von Kapitän Emre Can, der erneut Adduktorenprobleme hat.