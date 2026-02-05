Mitten im Gespräch greift eine Frau in Visselhövede plötzlich zum Messer und sticht ihren Ehemann in den Oberkörper. Was ist über die Tat bekannt?

Visselhövede - Mit einem Messer soll eine 36-jährige Frau ihren Ehemann in Visselhövede im Landkreis Rotenburg angegriffen und schwer verletzt haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten, war die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach ersten Erkenntnissen soll sie während eines Gesprächs plötzlich ein Küchenmesser ergriffen und ihrem 46-jährigen Ehemann damit in den Oberkörper gestochen haben. Dann rief sie den Rettungsdienst.

Der Mann erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Weitere Informationen zu dem Fall wollten die Beamten zunächst nicht geben.