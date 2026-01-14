In der Nacht erfasst eine Straßenbahn im Berliner Nordosten einen Menschen. Der Unfall endet mit einer Fahrt ins Krankenhaus und vielen offenen Fragen.

Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin nahe dem Prenzlauer Berg von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau oder der Mann habe sich kurz nach Mitternacht zu nah an den Gleisen aufgehalten, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde er oder sie an der Kreuzung Pasteurstraße/Greifswalder Straße von einem Straßenbahnwagen mitgerissen.

Der Mensch kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Ob bei dem Unfall der Tramfahrer sowie Fahrgäste verletzt wurden, teilte die Polizei nicht mit. Zu den genauen Hintergründen wird ermittelt.