Der Mann will in Boxberg bei Dresden die Straße überqueren, als es zu dem tödlichen Unfall kommt.

In Boxberg bei Dresden kam es am Morgen zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild)

Boxdorf - Ein 70 Jahre alter Fußgänger ist in Boxdorf (Landkreis Meißen) von einem Kleintransporter erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Der Mann habe am Morgen die Dresdner Straße überqueren wollen, als es zu dem Unfall gekommen sei, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der 45 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters und seine Ehefrau wurden seelsorgerisch betreut. Zuerst berichteten „Dresdner Neueste Nachrichten“ und „Tag24“.

Die Straße war für drei Stunden gesperrt. In dieser Zeit kam es auch zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen im Busverkehr. Betroffen waren die Linien 72 und 80 der Dresdner Verkehrsbetriebe sowie die Linien 475, 477 und 478 der Verkehrsgesellschaft Meißen.