Lehrte - Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hat bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Lehrte bei Hannover schwere Verletzungen erlitten. Am Donnerstagnachmittag war die junge Frau mit ihrem Wagen in Richtung Berlin unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam sie zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einer Schutzplanke und wurde zurück auf die Autobahn geschleudert. Die 20-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zwei Fahrstreifen der A2 wurden zwischenzeitlich gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen.