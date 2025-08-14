Pilotprojekt Volkshochschulen bilden jetzt auch Lehrkräfte fort
Für die Lehrer kann es kurze Wege bedeuten, für die Volkshochschulen eine neue Zielgruppe. Drei Einrichtungen in der Altmark und im Landessüden legen los.
Magdeburg - Mehrere Volkshochschulen in Sachsen-Anhalt steigen in die Lehrerfortbildung ein. Im Burgenlandkreis, im Landkreis Mansfeld-Südharz und im Altmarkkreis Salzwedel unterbreiten sie Angebote zu Themen wie Demokratiebildung, Stimmgesundheit und Stressmanagement, wie der Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt in Magdeburg mitteilte.
„Die Fortbildungen greifen aktuelle Herausforderungen des Schulalltags auf und bieten praxisnahe Impulse für die Unterrichts- und Schulentwicklung“, hieß es. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt.