Berlin/Potsdam - In der Hauptstadtregion stellt sich das Wochenende trocken und freundlich ein. Heute bleibt es nach einem teils wolkigen Start zunehmend sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen 24 Grad im Nordwesten und bis zu 27 Grad im Südosten der Region. Es bleibt niederschlagsfrei, dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. In der Nacht kühlt es auf 10 bis 13 Grad ab.

Am Sonntag erwartet die Region viel Sonne bei nur wenigen Wolken. Mit 24 bis 27 Grad soll es laut DWD angenehm warm werden. Regen ist nicht in Sicht. Auch die neue Woche startet freundlich: Am Montag und Dienstag bleibt es trocken mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad.

Trotz der etwas milderen Temperaturen bleibt die Waldbrandgefahr hoch. Nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums gilt aktuell im Norden Brandenburgs die Gefahrenstufe 4, was einer hohen Waldbrandgefahr entspricht. Im Rest des Landes gelte Stufe 3 (mittlere Gefahr). Noch am Freitag war in weiten Teilen Brandenburgs die höchste Stufe 5 in Kraft.