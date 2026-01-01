Voigt wünscht sich eine respektvolle Gesellschaft und hebt Berufsgruppen hervor, die seiner Ansicht nach besondere Würdigung verdienen.

Erfurt/Meiningen - Ministerpräsident Mario Voigt hat in seiner Neujahrsansprache für mehr Achtung im Umgang untereinander geworben. „In Zeiten, in denen der Ton rauer geworden ist, braucht Thüringen Respekt im täglichen Miteinander. Respekt vor der Feuerwehr, die nachts rausfährt, vor der Pflegekraft, die am Wochenende arbeitet, oder vor dem Mittelständler, der jeden Tag für seine Mitarbeiter kämpft“, sagte der CDU-Politiker in der im Staatstheater Meiningen aufgezeichneten Rede.

Thüringen lebe nicht von Lautstärke, sondern von Respekt vor der Geschichte des anderen. „Vor unterschiedlichen Meinungen. Vor der Würde jedes Menschen“, betonte Voigt.

„Haben noch nicht alle Probleme gelöst“

Der im Dezember beschlossene Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 schaffe Sicherheit für Thüringen, sagte Voigt. Gleichzeitig räumte er ein: „Wir haben noch lange nicht alle Probleme gelöst. Und ja: Manche Veränderung braucht länger, bis Sie sie im Alltag spüren.“

Ausgestrahlt werden soll die Ansprache laut Staatskanzlei heute um etwa 19.25 Uhr im Anschluss an das „Thüringen-Journal“ im MDR-Fernsehen. Schon jetzt ist sie in der ARD-Mediathek zu sehen.