In der Silvesternacht brennt es in einem Mehrfamilienhaus in Cottbus. Fünf Menschen kommen ins Krankenhaus.

Fünf Menschen sind bei einem Brand in Cottbus in der Silvesternacht verletzt worden (Symbolbild).

Cottbus - Bei einem Wohnungsbrand an Neujahr sind in Cottbus fünf Menschen verletzt worden. Ein Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Mitte sei am frühen Morgen in Brand geraten, berichtete die Stadt. Die Flammen hätten auf die Wohnung einer Frau übergegriffen, die sich zu dem Zeitpunkt darin aufgehalten habe. Ein Nachbar oder eine Nachbarin konnte die Frau demnach retten, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Mehrere Bewohner erlitten Rauchvergiftung

Von den 40 Bewohnerinnen und Bewohnern kamen neben der betroffenen Mieterin nach Angaben der Stadt vier weitere Menschen ins Krankenhaus und wurden wegen einer Rauchvergiftung weiter behandelt. Die übrigen Hausbewohner hätten nach dem Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Ob Raketen oder Böller den Brand ausgelöst haben, war zunächst unklar.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr und freiwilligen Feuerwehren auch Einsatzkräfte aus dem Landkreis Spree-Neiße sowie der Katastrophenschutz.