Wegen der Vogelgrippe fehlen auf der Lipsia-Bundesschau in Leipzig Hühner und Gänse. Taubenfans kommen aber auf ihre Kosten. Selbst aus dem Oman kommen Gäste.

Die Vogelgrippe bremst die Lipsia-Bundesschau in Leipzig aus. In diesem Jahr sind ausschließlich Tauben zu sehen

Leipzig - Wegen der Maßnahmen gegen die Vogelgrippe ist die 129. Lipsia-Bundesschau für Rassegeflügel in Leipzig deutlich eingeschränkt. „In diesem Jahr gibt es ausschließlich eine Taubenschau, Geflügel wie Hühner und Gänse werden nicht ausgestellt“, sagte Dirk Neumann vom veranstaltenden Leipziger Rassegeflügelzüchterverein. Somit reduziert sich die Zahl der Tiere von ursprünglich geplanten 41.000 auf etwa 25.000.

Zwischen dem 5. und 7. Dezember sind die Tauben in der Neuen Messe Leipzig zu bestaunen. „Die Einschränkung ist bedauerlich, aber nach Absprache mit dem zuständigen Veterinäramt wegen des Risikos der Übertragung notwendig“, erläuterte Ute Hudler, Präsidentin des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter. In den drei Tagen werden etwa 10.000 Gäste erwartet.

In diesem Jahr werden die beiden Taubenrassen Stellerkröpfer und Texaner in einem Wettbewerb mit dem Siegerring prämiert. „Diese Auszeichnung hat einen hohen ideellen Stellenwert, weil es bei rund 400 verschiedenen Rassen für viele Züchter nur einmal im Leben genau ihre Rasse trifft“, erläuterte Neumann. Bewertet werden unter anderem der Gesamteindruck des Tieres, dessen Form und Farbe.

Die Lipsia ist nach Angaben der Veranstalter eine Plattform für die Züchter zum Austausch und zum Leistungsvergleich. Erwartet wird laut Neumann auch eine Delegation aus dem Oman, die sich unter anderem über die Züchtung informieren will.