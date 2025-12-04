Fast zehn Wochen alt ist das kleine Flusspferd im Berliner Zoo nun. Allerdings hat der Bulle noch keinen Namen. Ideen können noch bis zum dritten Advent eingesendet werden.

Bis zum 14. Dezember können Namen für den kleinen Bullen vorgeschlagen werden. (Archivbild)

Berlin - Der Berliner Zoo sucht öffentlich einen Namen für sein Flusspferd-Baby. Vorschläge, „die in Form einer Alliteration die typischen Merkmale von Flusspferden aufgreifen“, werden bis zum 14. Dezember angenommen, wie der Zoo mitteilte. Sie können in den Social-Media-Kanälen des Zoos oder per Mail eingereicht werden.

„Kurze, klangvolle Vornamen gefallen mir persönlich besonders gut, am liebsten solche, die ein kleines Stück Berlin in sich tragen“, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Der Name wird dann von einer Jury entschieden.

Das kleine Hippo kam am 28. September auf die Welt. Der Bulle entwickelt sich den Angaben zufolge prächtig. Er sei immer dicht an der Seite seiner Mutter Nala zu sehen. „Bei seinen Tauchmanövern gleitet, galoppiert und springt er vergnügt durch das Wasser, während Nala ihn stets aufmerksam begleitet“, schreibt der Zoo. Seit Anfang November können Besucherinnen und Besucher das Jungtier sehen.