Ursprünglich sind es 20 Weihnachtsbäume, dann werden es von Jahr zu Jahr mehr: Ein Ehepaar aus Rinteln hat 621 bunte Plastik-Bäumchen in seinem Haus aufgestellt. Geht künftig noch mehr?

Rinteln - Sie haben ihren eigenen Weltrekord schon wieder gebrochen: Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln im Weserbergland haben 621 geschmückte Weihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt - und damit 21 mehr als im Vorjahr. „Es geht immer noch mehr“, sagte Thomas Jeromin. „Es kommen immer noch schönere Sachen dazu.“ Und das auf einer Wohnfläche von 180 Quadratmetern.

Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) zeichnete die Familie zum siebten Mal „für die meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort“ aus. Rekordverdächtig ist auch der Christbaumschmuck: Mit 125.000 Kugeln und 50.000 Lichtern verwandelt die Familie ihr Zuhause im niedersächsischen Landkreis Schaumburg in eine Weihnachtswunderwelt.

„Für das Geld hätten wir uns auch einen Mercedes kaufen können“, sagte Jeromin, der als Koch arbeitet. Eingekauft wird in einem niederländischen Gartencenter - und zwar nur dann, wenn es dort „ordentlich Rabatte“ gibt.

In dem Haus stehen die bunten Plastikbäume inzwischen überall - vom Schlafzimmer über das Wohnzimmer bis hin zur Gästetoilette. Und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Es gibt Bäume in „Star Wars“-Optik, einen Baum zur Fußball-Bundesliga und einen hinter einem Vorhang versteckten Baum, den nur Erwachsene sehen dürfen.

Susanne Jeromin war zwischenzeitlich zwar nicht mehr ganz so angetan von der Sammelleidenschaft ihres Mannes: „Aber ich bin nicht mehr dagegen, sondern wurde vom Sammelfieber infiziert.“

Das Weihnachtsbaum-Märchen im Weserbergland nahm im Jahr 2011 mit 20 Bäumen seinen Anfang. Fünf Jahre später waren es schon 110. Und nun gibt es jährlich Rekorde. Ein Ende ist weiter nicht in Sicht - allerdings stößt das Haus langsam an seine Kapazitätsgrenzen. Aber auch dafür haben die Jeromins schon eine Lösung: „Dann bauen wir halt an“.

Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2026 erstrahlen die Bäume nun, ehe alles binnen sechs Wochen abgebaut und verstaut wird. Allerdings beginnt der Neuaufbau bereits wieder im Sommer - am 1. Juni. Und auch wenn es im Sommer richtig heiß ist, wird geschmückt: „Da kommt man dann richtig in Fahrt“, sagte der 59-Jährige lachend.