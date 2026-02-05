Im Poker mit Dayot Upamecano gibt es weiter keine Neuigkeiten. Dagegen fällen der FC Bayern und Serge Gnabry eine Entscheidung. Der Nationalspieler nennt sechs Gründe für die Unterschrift.

München - Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry geht zwei weitere Jahre für den FC Bayern München auf die Jagd nach Titel und Toren. Der Angreifer und der deutsche Fußball-Rekordmeister verlängerten den am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Der Offensivspieler stürmt seit 2017 für die Münchner, mit denen er bisher unter anderem sechs deutsche Meisterschaften, die Champions League und die Club-Weltmeisterschaft gewann.

„Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Er hat mit diesem Verein alles gewonnen und will dennoch immer mehr: Das macht ihn zu einem Vorbild. Er steht für den FC Bayern.“

Gnabry nennt sechs Gründe

Rund vier Monate vor der Weltmeisterschaft hat Gnabry damit Klarheit über seine Zukunft. „Ich freue mich, noch weitere Jahre beim FC Bayern spielen zu können. Die Gespräche waren durchweg positiv, und dass ich jetzt dann mit Ende dieses Vertrags über zehn Jahre hier bin, hätte ich niemals gedacht, als ich bei Bayern angefangen habe“, sagte der 30-Jährige. „Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen.“

Überraschend ist die Verlängerung nicht. Wiederholt war spekuliert worden, dass diese bald nahen könnte. Vor der Saison war das nicht so absehbar, da Gnabry die Konstanz fehlte. Doch das war zuletzt kein Thema mehr. Gnabry nannte sechs Gründe für die weitere Zusammenarbeit. „Die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl“, sagte er.

Was wird aus Upamecano?

Aus dem aktuellen Profikader stehen nur Manuel Neuer und Joshua Kimmich schon länger beim FC Bayern unter Vertrag. „Jeder sieht, wie sehr Serge Gnabry unser Spiel bereichert. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell, ballfertig und abschlussstark“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. „Wir freuen uns, dass er weiter für den FC Bayern stürmt, zumal er mit seiner ganzen Art und seinem Charakter eine wichtige Rolle für die Mannschaft spielt.“

Weiter zu warten gilt es auf die Entscheidung im Poker um Innenverteidiger Dayot Upamecano. Dessen Vertrag läuft wie weitere Kontrakte am Saisonende aus. Bislang konnten sich Club und Profi nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.

Der in Stuttgart geborene Gnabry kam über die Stationen FC Arsenal in England und Werder Bremen sowie einer Saison auf Leihbasis in Hoffenheim nach München. Mit Hoffenheim steht für Gnabry am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) das Wiedersehen an.