Am Flughafen BER brauchen viele Fluggäste weiter Geduld. Zwar starten schon seit dem späten Vormittag wieder Maschinen. Aber noch gibt es bei den Abflügen erhebliche Probleme.

Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld gab es auch am Nachmittag noch Verspätungen und Flugausfälle.

Schönefeld - Der Flughafen BER ist auch am Nachmittag noch nicht wieder im Normalbetrieb gelaufen. Nach wie vor gebe es als Folge des Eisregens Verspätungen und zahlreiche Flugstreichungen bei den Starts, sagte eine Flughafensprecherin auf dpa-Anfrage. Von den 180 geplanten Starts seien bis gegen Mittag bereits 35 gestrichen worden und danach inzwischen weitere mehrere Dutzend.

Fluggäste brauchen weiterhin Geduld. „Die Probleme werden noch den ganzen Tag anhalten“, sagte die Sprecherin. „Die Airlines informieren darüber, wenn noch weitere Flüge gestrichen werden.“ Zum Teil kam es zu Verspätungen von mehreren Stunden.

Am Morgen konnten am Hauptstadtflughafen in Schönefeld zunächst überhaupt keine Maschinen starten. Der erste Flieger hob erst am späten Vormittag gegen elf Uhr ab, so die Sprecherin. Grund seien Probleme bei der Enteisung der Maschinen nach gefrierendem Regen gewesen. Das Enteisen brauche viel Zeit. Im Flugplan kam es entsprechend zu etlichen Verzögerungen. „Es staut sich alles auf.“