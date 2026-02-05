Der Deutsche Wetterdienst gibt erneut eine Unwetterwarnung für einige Landkreise Brandenburgs heraus. Eisregen macht die Wege glatt - einige Buslinien wurden eingestellt.

Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor den erhöhten Risiken durch Glatteis im Westen und Nordwesten Brandenburgs. „Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz“, so der DWD. Die amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis gilt nach derzeitigem Stand bis 21.00 Uhr.

Betroffen sind die Landkreise Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz sowie die Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Der DWD empfiehlt, Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden oder im Straßenverkehr besonders auf Eis zu achten. Es könne zu Beeinträchtigungen auf allen Wegen kommen.

Es ist mit erheblichen Auswirkungen auch im Öffentlichen Nahverkehr zu rechnen. So hat die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft bereits mitgeteilt, dass wegen der Straßenglätte der Linienverkehr des Busunternehmens bis Freitagfrüh eingestellt bleibt.

Nach Angaben des Landkreises Prignitz hat auch die Arge Prignitzbus den Busverkehr im Landkreis am späten Nachmittag eingestellt. Der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming zufolge gilt das auch für die Buslinien 753, 754, 758, 768, 769, 777 und den Rufbus R777 in dem betreffenden Landkreis.