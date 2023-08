Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Oelsnitz/Zwickau - Vier Autos sind auf der Bundesstraße B92 bei Oelsnitz im Vogtland zusammengestoßen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Der dabei entstandene Schaden wurde mit etwa 25.000 Euro angegeben. Demnach hatte eine 35-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve wegen eines Radfahrers abgebremst, den sie aufgrund des Gegenverkehrs nicht überholen konnte. Ein 63-Jähriger hinter ihr konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und versuchte auszuweichen.

Er touchierte den Wagen der 35-Jährigen, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen die Leitplanke. Ein 47-jähriger im Gegenverkehr versuchte vergeblich unbeschadet zwischen den beiden Wagen hindurchzukommen.

Bei dem Unfall wurde noch ein weiteres Auto beschädigt. Zwei der Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für gut zwei Stunden gesperrt.