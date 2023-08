Berlin - Am Sonntag finden sich in Berlin Vertreterinnen und Vertreter von mehr als einem Dutzend Religionsgemeinschaften zusammen, um gemeinsam ihre Vielfalt zu feiern. Das kostenlose, eintägige Festival „Faiths in Tune“ in der ufa-Fabrik in Tempelhof solle mittels Musik den Dialog und Respekt zwischen verschiedenen Zugehörigkeiten fördern und Rechtspopulismus sowie Hass entgegenwirken.

„Als Plattform des interreligiösen und interkulturellen Dialogs leistet es einen Beitrag für ein friedliches und freundschaftliches Zusammenleben in Berlin“, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der Schirmherr des Festivals ist. „Das Festival der Religionen ist ebenso vielfältig wie Berlin selbst. Faiths In Tune trägt dazu bei, dass Berlin auch in Zukunft die Stadt der Freiheit, Toleranz und des Zusammenhalts ist.“

Von 12 bis 21 Uhr werden unter anderem Christen, Juden, Muslime, Hindus und Rastafari sowie Gläubige des Shintoismus und des Paganismus sowie Vertreter des Polytheismus Polynesiens anwesend sein. Musik- und Tanzstücke, Podiumsdiskussionen und Workshops füllen den Tag. Das Berliner Festival der Religionen ist Teil der internationalen gemeinnützigen Initiative „Faiths In Tune“, die auch in anderen Städten Musikfestivals organisiert.