Ein Mähdrescher ist bei einem Ernteeinsatz in Petersberg (Saalekreis) in Brand geraten. (Archivbild)

Petersberg - Ein Mähdrescher ist bei der Ernte auf einem Getreidefeld in Petersberg (Saalekreis) in Brand geraten. Der 24 Jahre alte Fahrer konnte sich am Sonntag noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt, wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Feld verhindern können. Bei dem Großeinsatz waren 144 Feuerwehrkräfte mit 18 Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden wurde auf etwa eine Million Euro geschätzt. Ein technischer Defekt gilt als wahrscheinlich.